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В Минобороны заявили о превосходстве систем ПВО РФ
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В Минобороны рассказали о превосходстве российских систем ПВО 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Многие страны понимают, что лучше российских зенитных ракетных систем С-400 и С-300 ни по дальности, ни по количеству одновременно уничтожаемых целей нет ничего, заявил РИА Новости в четверг заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на полях международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.
"Все понимают, что лучше С-300, а тем более С-400, никакого Patriot, даже в версии Patriot PAC-3+, нет. Ни по дальности, ни по количеству одновременно уничтожаемых целей, ни по палитре целей, по скорости целей, что касается больших систем ПВО, мы во всем превосходим тот же Patriot PAC-3+", — заявил Фомин.
Он отметил, что "по дальности обнаружения, по дальности уничтожения, как по дальности вообще, так и по высоте, и по ближней границе, это тоже очень важная характеристика".
"Ещё одна наиважнейшая характеристика у Patriot PAC-3+ в том, что он может поражать цели, летящие со скоростью 1700 метров в секунду, некоторые сейчас версии ракет за две немножко, наш — 4700. Чувствуете разницу?", — сказал Фомин.
По его словам, "это цели, еще не родившиеся сейчас, которые будут созданы в 2040—2050-х годах".
"И все это понимают и поэтому, несмотря на страх, они понимают, что лучше этого нет. Это значит, что мы можем поражать со 100% эффективностью на дальних подступах и никто не может сравниться", — подчеркнул он.
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