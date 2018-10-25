В Минобороны заявили о превосходстве систем ПВО РФ

В Минобороны рассказали о превосходстве российских систем ПВО

Многие страны понимают, что лучше российских зенитных ракетных систем С-400 и С-300 ни по дальности, ни по количеству одновременно уничтожаемых целей нет ничего, заявил РИА Новости в четверг заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на полях международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

"Все понимают, что лучше С-300, а тем более С-400, никакого Patriot, даже в версии Patriot PAC-3+, нет. Ни по дальности, ни по количеству одновременно уничтожаемых целей, ни по палитре целей, по скорости целей, что касается больших систем ПВО, мы во всем превосходим тот же Patriot PAC-3+", — заявил Фомин.

Он отметил, что "по дальности обнаружения, по дальности уничтожения, как по дальности вообще, так и по высоте, и по ближней границе, это тоже очень важная характеристика".

"Ещё одна наиважнейшая характеристика у Patriot PAC-3+ в том, что он может поражать цели, летящие со скоростью 1700 метров в секунду, некоторые сейчас версии ракет за две немножко, наш — 4700. Чувствуете разницу?", — сказал Фомин.

По его словам, "это цели, еще не родившиеся сейчас, которые будут созданы в 2040—2050-х годах".