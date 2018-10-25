«Америка не знала, что такое настоящая война»

Америка не знает, что такое война: о «физическом страхе» США перед попаданием любой ракеты России

США никогда в истории не воевали против врага с серьезным оружием, и попадание любой ракеты является для американцев "физическим страхом". Об этом заявил израильский аналитик Яков Кедми

По словам эксперта, стратегия США в отношении России остается неизменной с момента окончания Второй мировой войны — полное уничтожение. Для этого используются различные мотивации, от "коммунистической угрозы" до противодействия "империализму" Москвы . Неизменным остается только готовность Америки пожертвовать любым союзником для защиты от РФ, а также главный страх самих США.

"Если кто-то думает, что Штаты очень озабочены тем, что будет с Великобританией, Польшей или Румынией во время ядерной войны, то он ошибается. Исчезнет Британия — прольют крокодиловы слезы и будут жить дальше. Их интересует только одно. Американцы никогда не знали, что такое настоящая война, никогда после гражданской войны не было войны на их территории. Никогда не было бомбардировки их городов, и даже в Перл-Харборе бомбили не город, а порт. И физический страх американцев, в основном военных — что бомба или ракета упадет на их территории", — объяснил Кедми.

Именно страх реальной войны на территории США является причиной, по которой Вашингтон никогда не пойдет на войну с противником, способным достать ракетами или другим оружием до американской территории. Однако для достижения основной цели Штаты готовы балансировать на военной угрозе, стремясь добиться абсолютного военного превосходства над РФ и надеясь, что подобный расклад "сломает" Россию так, как в свое время СССР.