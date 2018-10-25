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Десантный катер протаранил корабль США изнутри
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Десантный катер протаранил корабль США изнутри 

Российская Газета 25 октября 2018
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Десантный корабль-док ВМС США Gunston Hall получил повреждения во время шторма в Норвежском море. Его экипажу понадобилась медицинская помощь, но серьезных травм нет — после лечения пострадавшие моряки вернулись на службу.
Gunston Hall входит в амфибийно-десантную группировку американского флота, пришедшую в Норвегию для участия в масштабных учениях НАТО Trident Juncture. В частности, высадка десанта на катерах с Gunston Hall на побережье Исландии должна была предварять начало маневров, но из-за аварии выступление американских морпехов отменили, пишет The Drive.
Направленный к исландскому побережью корабль-док попал в жестокий шторм. Из-за сильной качки 140-тонный десантный катер LCU 1610 в его трюме сорвался с креплений и повредил корабельные коммуникации. Вместо десантирования Gunston Hall в сопровождении десантного корабль New York отправился в порт Рейкявика для оценки повреждений.

Тем временем

Армейский джип HAMVEE спустился на парашюте прямо на ферму близ Кемерона в Северной Каролине. Во время испытаний новой системы десантирования автомобиль сбросили с военно-транспортного С-17 до того, как самолет вошел в зону высадки. Никто не пострадал.
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