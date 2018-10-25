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США передадут Турции два F-35
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США передадут Турции два истребителя F-35 в марте 2019 года 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: Ministry of Defence
США передадут Турции еще два истребителя F-35 в марте 2019 года, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг.
"Из-за (покупки у России) ЗРК С-400 у нас были некоторые сложности с Америкой, однако сейчас политические и военные условия таковы, что ни о какой негативной ситуации речи нет. Когда самолеты будут доставлены в Турцию, они будут размещены на авиабазе в Малатье. Там продолжаются интенсивные работы по созданию соответствующей инфраструктуры. Все идет по плану. Третий и четвертый самолеты будут переданы в марте следующего года", — цитирует Акара газета Yeni Safak.
Турция намерена приобрести не менее 100 F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.
Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первых двух F-35 Турции. Как заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.
Ранее сообщалось, что конгресс США намерен приостановить поставку F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагается заморозить вовсе.
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