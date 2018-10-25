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«Василий Быков» приступил к испытаниям
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Первый патрульный корабль ЧФ «Василий Быков» приступил к испытаниям 

Российская Газета + ещё 1 32 минуты назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / пресс-служба Южного военного округа /
В Черном море начались государственные испытания новейшего патрульного корабля "Василий Быков". Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.
— При выходах в море проверяется работа главной энергетической установки в разных режимах, согласованность системы управления вооружением при выполнении стрельб из всех видов корабельного оружия, а также работа средств радиосвязи, — рассказал Рулев.
"Василий Быков" уже прошел швартовые и заводские испытания, во время которых экипаж обучался эксплуатации и техническому обслуживанию корабельных систем, изучал корабельное оружие.
— Экипаж успешно выполнил стрельбы из артиллерийской установки по морской, береговой и воздушной цели, — отметил Рулев.
После завершения испытаний судостроители еще раз проведут ревизию вооружения, устройств и механизмов, после чего на корабле поднимут Военно-морской флаг и включат в состав Черноморского флота.
Ранее начальник штаба ЧФ контр-адмирал Виктор Лиина сообщил, что два патрульных корабля будут приняты в состав ЧФ до конца 2018 года.

Справка "РГ"

"Василий Быков" — головной корабль проекта 22160, предназначенный для патрулирования в Черном и Азовском морях. Был построен и спущен на воду в 2017 году в Зеленодольске на заводе имени А. М. Горького, а на достройку отправлен в Керчь, на завод "Залив".
Корабль имеет модульный блок вооружения, который позволяет менять корабельное оружие в зависимости от боевых задач. Максимальная скорость 30 узлов. "Василий Быков" имеет противодиверсионное оборудование, в том числе сонар для обнаружения подводных диверсантов. Оснащен комплексом гидроакустических станций, которые позволяют сканировать акваторию в радиусе 140 километров.
Всего для ЧФ будет построено шесть кораблей проекта 22160.
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