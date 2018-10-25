Учения Northern Coasts начались в Финляндии

Международные военные учения Northern Coasts-2018 начались в Финляндии

Международные морские учения Northern Coasts-2018 ("Северные берега") начинаются в четверг в Финляндии , они будут проходить с 25 октября по 8 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны страны.

Как указали в военном ведомстве , в маневрах примут участие "свыше 4 тыс. человек, 45 наводных судов и более 10 воздушных судов". Целью учений, сообщили в Силах обороны, является отработка совместных международных операций на уровне подразделений войск и командования, укрепление совместимости войск из разных стран, в особенности при проведении операций в прибрежных зонах.

Маневры разделены на три фазы. Во время первой их участники на несколько дней соберутся в Турку для того, чтобы провести финальные приготовления к основной фазе. Суда прибудут в город в пятницу, 26 октября, и пришвартуются по берегам реки Аурайоки, а в субботу откроются для публики. На это время в районе нахождения судов будет действовать запрет на полеты, в том числе на использование дронов.

Вторая часть учений в основном будет проходить в Ботническом заливе и Архипелаговом море, где будут отрабатываться разные виды операций на море. На третьей фазе маневры продолжатся в Архипелаговом море и охватят также северную часть Балтийского моря и Финский залив.

Для Финляндии, добавили в Силах обороны, эти учения — прекрасная возможность поработать с крупными военными подразделениями у себя на родине и в соседних регионах. Кроме того, они соответствуют и задачам финских Сил обороны по отработке возможностей принимать и предоставлять международную помощь.