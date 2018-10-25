Ещё
Грозу американских авианосцев модернизировали в Швеции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грозу американских авианосцев модернизировали в Швеции 

Российская Газета + ещё 1 25 октября 2018
Фото: кадр видео
Дизель-электрическая подводная лодка "Готланд" прошла модернизацию и ходовые испытания. Об этом сообщила шведская компания Saab. Предполагается, что после модернизации субмарина сможет прослужить до 2025 года.
"Готланд" — головная подлодка в серии. Она оснащена двумя дизельными двигателями и двумя двигателями Стирлинга, которые делают ее бесшумной и позволяют дольше находиться в подводном положении. Напомним, именно эта шведская лодка на учениях смогла "потопить" американский авианосец и уйти незамеченной.
Модернизировать подлодку начали с 2016 года. Согласно программе, ее корпус разрезали и сделали дополнительную секцию длиной около двух метров. Поменяли более 20 бортовых систем, большинство из которых — современные. Ими будут оснащать перспективные подводные лодки проекта А26.
Сегодня водоизмещение "Готланда" составляет 1580 тонн вместо 1494-х. Длина— 62 метра, ширина — 6,2. Увеличилось и время нахождения под водой. Теперь субмарина вместо двух недель может находиться под водой более 20 суток. Экипаж — 25 человек. Испытания "Готланада" намерены завершить в ближайшее время и передать ее Военно-морским силам Швеции.
— Морские испытания отмечают важный этап в проекте модернизации. Это первый случай, когда экипаж сможет управлять новыми системами в настоящей среде. После обширной подготовки в наземном положении, моряки смогут увидеть истинный потенциал своей подводной лодки, — отметил Гуннар Висландер, представитель компании Saab.
После этого компания приступит к модернизации еще двух подводных лодок типа "Готланд" — "Уппланд" и "Халланд".
Российская Газета: последние новости
Разведка США назвала сроки принятия "убийц спутников" на вооружение РФ Американский адмирал отметил эффективность российских субмарин Десантный катер протаранил корабль США изнутри
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе203
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон27
Новогодний курс доллара, ЧП в Приморье и другие события дня4
Самолет с Путиным попал в непростые погодные условия157
Путина позвали в Вашингтон811
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение