Грозу американских авианосцев модернизировали в Швеции

Дизель-электрическая подводная лодка "Готланд" прошла модернизацию и ходовые испытания. Об этом сообщила шведская компания Saab. Предполагается, что после модернизации субмарина сможет прослужить до 2025 года.

"Готланд" — головная подлодка в серии. Она оснащена двумя дизельными двигателями и двумя двигателями Стирлинга, которые делают ее бесшумной и позволяют дольше находиться в подводном положении. Напомним, именно эта шведская лодка на учениях смогла "потопить" американский авианосец и уйти незамеченной.

Модернизировать подлодку начали с 2016 года. Согласно программе, ее корпус разрезали и сделали дополнительную секцию длиной около двух метров. Поменяли более 20 бортовых систем, большинство из которых — современные. Ими будут оснащать перспективные подводные лодки проекта А26.

Сегодня водоизмещение "Готланда" составляет 1580 тонн вместо 1494-х. Длина— 62 метра, ширина — 6,2. Увеличилось и время нахождения под водой. Теперь субмарина вместо двух недель может находиться под водой более 20 суток. Экипаж — 25 человек. Испытания "Готланада" намерены завершить в ближайшее время и передать ее Военно-морским силам Швеции.

— Морские испытания отмечают важный этап в проекте модернизации. Это первый случай, когда экипаж сможет управлять новыми системами в настоящей среде. После обширной подготовки в наземном положении, моряки смогут увидеть истинный потенциал своей подводной лодки, — отметил Гуннар Висландер, представитель компании Saab.

После этого компания приступит к модернизации еще двух подводных лодок типа "Готланд" — "Уппланд" и "Халланд".