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В Турции назвали сроки установки С-400
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В Турции назвали сроки установки С-400 

РИА Новости + ещё 23 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Установка российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг.
"Работы по установке комплексов начнутся в октябре 2019 года. Сейчас мы занимаемся подбором персонала. Отобранный персонал в начале 2019 года отправится в Россию на обучение, получит там необходимые знания, потом вернется назад и приступит к работе", — цитирует Акара газета Yeni Safak.
В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.
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