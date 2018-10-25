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Новый авианосец будет крупнее «Адмирала Кузнецова»
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В России могут построить авианосец крупнее «Адмирала Кузнецова» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Возможность строительства авианосцев нового поколения с большим водоизмещением, чем у "Адмирала Кузнецова", прорабатывается в России, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"ОСК прорабатывает возможности строительства авианосцев нового поколения с водоизмещением большим, чем у "Кузнецова", которые показывают, что потенциал в этом направлении есть", — сказал Рахманов в интервью газете РБК.
Говоря о верфях, на которых можно было бы построить "корабли-гиганты", он отметил, что в России сейчас таких верфей две.
"Что касается кораблей-гигантов, то у нас есть как минимум две площадки, на которых может разворачиваться их строительство. Одну площадку я уже назвал — это "Севмаш", вторую пока озвучивать не буду", — пояснил президент ОСК.
В настоящее время в составе ВМФ России находится один тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.
Длина палубы российского авианосца — 306 метров, ширина — 75 метров, водоизмещение корабля — 60 тысяч тонн, максимальная дальность плавания — 8417 миль (более 15 тысяч километров). Экипаж — 1 тысяча 960 человек, в том числе 518 офицеров и 210 мичманов.
Штатное крыло авианосца "Адмирал Кузнецов" состоит из палубных самолетов Су-33 и Су-25, а также вертолетов Ка-27/Ка-29. На корабле проходила испытание новая авиагруппа в составе истребителей МиГ-29К и вертолетов Ка-52К.
Кроме того, "Адмирал Кузнецов" располагает противокорабельными крылатыми ракетами комплекса ударного ракетного оружия "Гранит" (12 подпалубных пусковых установок размещены у основания трамплина), зенитными ракетными комплексами "Кинжал" (4 модуля — 192 ракеты), "Кортик" (8 модулей — 256 ракет и 48 тысяч снарядов).
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