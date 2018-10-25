Террористы в Сирии могут выходить на радиочастоты ВКС

Террористы в Сирии могут выходить на радиочастоты российских ВКС

Сирийские боевики обладают достаточными техническими возможностями для выхода на рабочие радиочастоты российской авиации, сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин в ходе своего выступления на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, передает РИА «Новости»

«Хочу сказать, что террористы имеют даже технические возможности выходить на радиочастоты, на которых работает наша авиация. А для этого нужно специальное оборудование», — сказал Фомин.

Он подчеркнул, что террористы делают его «не на коленках и не в сирийской пустыне».