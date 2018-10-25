Ещё
Террористы в Сирии могут выходить на радиочастоты ВКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Террористы в Сирии могут выходить на радиочастоты российских ВКС 

Газета.Ru 25 октября 2018
Фото: РИА Новости
Сирийские боевики обладают достаточными техническими возможностями для выхода на рабочие радиочастоты российской авиации, сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин в ходе своего выступления на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, передает РИА «Новости».
«Хочу сказать, что террористы имеют даже технические возможности выходить на радиочастоты, на которых работает наша авиация. А для этого нужно специальное оборудование», — сказал Фомин.
Он подчеркнул, что террористы делают его «не на коленках и не в сирийской пустыне».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал число террористов, ликвидированных российскими военными в Сирии.
Газета.Ru: последние новости
В Норвегии американские военные попали в ДТП перед учениями НАТО Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия Макрон и Трамп обсудили Сирию перед саммитом в Турции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе198
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон26
Новогодний курс доллара, ЧП в Приморье и другие события дня3
Самолет с Путиным попал в непростые погодные условия156
Путина позвали в Вашингтон804
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение