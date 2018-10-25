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США обвинили в причастности к атаке дронов на Хмеймим
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Управление атаковавшими Хмеймим дронами вел самолет-разведчик США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 46 3 часа назад
Фото: ТАСС
Управление атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками велось с самолета-разведчика США Poseidon-8, сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
«Тринадцать дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», — сообщил он, передает ТАСС.
По словам Фомина, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления.
«Так вот ручное управления осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление», — отметил замминистра.
В августе российские военные впервые применили на учениях новое средство борьбы с дронами. Беспилотники в последние месяцы стали чаще атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Кроме того, Фомин сообщил, что у террористов в Сирии есть технические возможности выходить на радиочастоты, на которых работает российская авиация, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «для этого нужно специальное оборудование», которое боевики делают «не на коленках и не в сирийской пустыне».
Фомин также объяснил, почему необходимо уничтожать террористов на дальних подступах.
Напомним, 18 октября президент России Владимир Путин оценил итоги операции в Сирии.
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