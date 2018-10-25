Киев шлёт военным списанные Европой «Гвоздики»

Киев шлёт военным старые «Гвоздики»

Украина стала для восточноевропейских стран выгодным рынком сбыта устаревшей военной продукции. Страна, на территории которой в советское время был построен один из крупнейших заводов-производителей бронетехники, теперь вынуждена закупать ограниченные партии старых самоходных установок. Таким образом Киев компенсирует потери бронетехники в Донбассе, полагают эксперты. Для Украины это вынужденный шаг: механизированные бригады ВСУ нуждаются в самоходной артиллерии, а ресурсов для ремонта технически неисправных единиц, сотнями простаивающих на складах, нет.

Прибывшие из Чехии на Украину 122-мм самоходные гаубицы 2С1М Goździk (польская модернизированная версия советской САУ 2С1 «Гвоздика») уже замечены в составе Вооружённых сил Украины. В июне 33 боевых машины попали в страну через пограничный переход Чоп . Согласно документам, отправителем «Гвоздик» является чешская компания EXCALIBUR ARMY spol. s. r. o, а получателем — Государственное предприятие «Шепетовский ремонтный завод». При этом «Гвоздики», стоящие на вооружении Чешской республики, изначально были приобретены у польской компании Wtorplast. Польский вариант самоходки отличает от советского дизельный двигатель SW680T, опорные катки и изменённые гидродинамические щитки для движения по воде. Компания Wtorplast ранее поставила на Украину несколько десятков боевых машин пехоты БМП-1, которые также эксплуатировались чешскими военными.

Советская полковая 122-миллиметровая самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» создана в 1969 году конструкторами Харьковского тракторного завода. Оружие поставлялось в вооружённые силы СССР, стран Варшавского договора, армии африканских и ближневосточных государств. «Гвоздики» участвовали в Афганской войне, обеих Чеченских компаниях, локальных конфликтах на территории бывшего СССР. В вооружённом противостоянии в Донбассе 2С1 используется как украинскими силовиками, так и бойцами вооружённых сил самопровозглашённых республик. По состоянию на 2017 год, в распоряжении украинских военных находится около 260 «Гвоздик» — больше только у России (около 350 единиц) и Польши (около 300 единиц).

С момента начала вооружённого противостояния на Юго-Востоке Украины украинские силовики неоднократно приобретали вооружение и бронетехнику у других стран. В 2014-2016 годах Киев приобрёл для использования в армии и Нацгвардии несколько партий снятых с вооружения британских броневиков Saxon AT-105. В 2015-м году сообщалось о поставках на Украину 59-ти бронированных машин БРДМ-2 польского производства. Впоследствии все броневики оказались в африканских странах — предположительно, в Южном Судане, в отношении которого действует международное эмбарго на поставку вооружений, что заставило экспертов обвинить Украину в «отмывании оружия» — приобретении бронетехники с целью выгодной перепродажи. Но в дальнейшем Киев снова приобрёл у Варшавы ещё несколько партий БРДМ-2. Кроме того, поставки на Украину боеприпасов, гранатомётов и стрелкового оружия в разное время осуществлялись из Болгарии, Румынии и Литвы. В 2018 году, после решения Дональда Трампа начать поставки летального оружия Украине, у украинских военных появились противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin).

Приобретая «Гвоздики», Украина частично восполняет потери бронетехники во время вооружённого конфликта в Донбассе, отмечает News.ru главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов

«При этом в бою уничтожались и без того немногочисленные исправные единицы. Технически неисправные машины простаивают на складах».

Ресурсов, достаточных для капитального ремонта САУ, нет — Харьковский тракторный завод находится в состоянии глубокого кризиса, утверждает Фролов. В этом смысле закупка 2С1 для Киева — логичное решение.