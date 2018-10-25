ВКС РФ обзавелись новым спутником на орбите

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Запущенный с Плесецка космический аппарат принят на управление ВКС 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Минобороны России /
Космический аппарат Минобороны России, запущенный в четверг с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя"Союз-2.1б", принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", — уточнили в Минобороны.
"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", — сообщили в ведомстве.
"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос — 2528".
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