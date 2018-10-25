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В США допустили начало войны с Китаем
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В США допустили начало войны с Китаем 

РИА Новости + ещё 4 25 октября 2018
Фото: CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками в Европе заявил на Варшавском форуме по безопасности, что вероятность начала войны с Китаем через пятнадцать лет очень высока. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Экс-генерал призвал Европу уделять больше внимания собственной обороне, потому что США необходимо сосредоточиться на Тихоокеанском регионе и "китайской угрозе".
"Соединенным Штатам нужна очень прочная европейская опора. Я считаю, что через 15 лет, это не является неизбежным, но существует очень большая вероятность, что США будут в состоянии войны с Китаем", — заявил генерал.
Ходжес добавил, что несмотря на смещение геополитических приоритетов, приверженность США Североатлантическому альянсу остается непоколебимой.
Ранее опрос Military Times показал, что почти половина американских военнослужащих считает, что их страна вскоре будет вовлечена в полномасштабную войну.
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