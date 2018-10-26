Бой в стратосфере: летчики ЮВО на истребителях Су-30СМ уничтожили «противника» на высоте 12 километров

В ходе маневров экипажи истребителей поколения 4++ выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет.

Летчики на Кубани провели воздушные бои на высотах более 12 километров. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В маневрах приняло участие более 30 самолетов, в том числе истребители поколения 4++ Су-27СМ3, Су-30М2 и Су-30СМ.

В сообщении также говорится, что в роли условного противника выступили истребители Су-30 из Ростовской области, по которым летчики выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет.