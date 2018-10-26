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Бой в стратосфере: летчики ЮВО на истребителях Су-30СМ уничтожили «противника» на высоте 12 километров 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
В ходе маневров экипажи истребителей поколения 4++ выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет.
Летчики на Кубани провели воздушные бои на высотах более 12 километров. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В маневрах приняло участие более 30 самолетов, в том числе истребители поколения 4++ Су-27СМ3, Су-30М2 и Су-30СМ.
В сообщении также говорится, что в роли условного противника выступили истребители Су-30 из Ростовской области, по которым летчики выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет.
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