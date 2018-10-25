Военные США промахнулись при сбросе броневика с самолёта 

Американские военные промахнулись при сбросе бронеавтомобиля «Хамви» с военно-транспортного самолёта C-17. Об этом сообщает портал Military.com.
Отмечается, инцидент произошёл во время тестирования новой платформы десантирования тяжелой техники.
Броневик приземлился на расстоянии в 1,5 км от запланированного места.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее издание The National Interest сообщало, что военно-воздушные силы США находятся в «трудном положении» из-за перегруженности отрасли и дефицита подготовленных кадров.