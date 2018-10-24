Каким будет морской сверхдальний беспилотник России

В Центральном конструкторском бюро «Лазурит» стартовала разработка подводного беспилотника «Сарма» для обеспечения навигации по Северному морскому пути. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов. По его словам, к 2020 году планируется собрать три опытных образца. Испытания аппаратов будут проходить сначала в Чёрном море, а потом — на просторах Арктики. «Сарма» должен уверенно преодолевать 10 тыс. км подо льдами северных морей. Какими характеристиками будет обладать перспективный сверхдальний дрон, выяснял RT.

Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов сообщил о создании в России морского беспилотника «Сарма» для нужд Северного морского пути (СМП). Проект реализует расположенное в Нижнем Новгороде Центральное конструкторское бюро морской техники «Лазурит» — бывшее СКБ-112, занимавшееся в СССР проектированием подлодок среднего водоизмещения.

«Мы открыли на предприятии лабораторию ФПИ по созданию демонстратора автономного подводного необитаемого аппарата, приступаем к его изготовлению. К 2020 году планируется создание трёх демонстраторов, после чего пройдут первые морские испытания на Чёрном море по маршруту Севастополь — Сочи и обратно», — цитирует РИА Новости Денисова.

Топ-менеджер добавил, что в 2022—2023 годах «Сарма» может быть испытан в Арктике. Аппарат должен преодолеть «10 тыс. км подо льдами», то есть весь Северный морской путь, проходящий по территории РФ. Его главная задача — сейсморазведка и комплексное обеспечение безопасности навигации по СМП.

Как уточнил руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко , «Сарму» оснастят анаэробной (воздухонезависимой) силовой установкой, которая будет экологичной, недорогой в производстве и эксплуатации.

«Это очень сложный проект. Нужно пройти без ошибок такое огромное расстояние, причём без всплытия, без связи с космическими спутниками или внешним миром, опираясь на собственную навигацию. Это будет достаточно серьёзный мировой прорыв для нашей страны и освоения мирового океана в целом», — пояснил Литвиненко.

Освоение глубин

СССР был одним из пионеров в области создания необитаемых подводных аппаратов (НПА), были разработаны робототехнические комплексы Л-1 и Л-2, которые могли погружаться на глубину до 2 и 6 км соответственно. Дроны широко использовались для картографии дна и проведения поисковых операций.

В 2000-е годы специалисты Института проблем морских технологий (ИПМТ) ДВО РАН создали морской дрон «Клавесин-1Р» массой 2,5 т и длиной 5,8 м. Он может погружаться на глубину до 6 км и без подзарядки батарей преодолевать 300 км. Беспилотник оснащён электромагнитным искателем, цифровой видеокамерой, акустическим профилографом, датчиками температуры и электропроводности морской воды.

Автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-1Р» © Учреждение Российской академии наук Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН

К недостаткам этого НПА относят низкую скорость (2,9 узла, или 5,3 км/ч), недостаточную автономность и чёткость «картинки». В 2009 году по заказу Минобороны ЦКБ «Рубин» (Санкт-Петербург) дальневосточные учёные начали работы над усовершенствованием беспилотника, получившего впоследствии шифр 2Р52 («Клавесин-2Р-ПМ»).

Испытания аппарата начались в 2016 году и на данный момент продолжаются. В мае 2018 года беспилотник был запущен на полигоне в Феодосии с опытного судна проекта 20360ОС «Виктор Чероков» разработки нижегородского КБ «Вымпел».

Масса «Клавесина-2Р-ПМ» составляет 3,7—4 т, длина — 6,5—7 м, диаметр — 1 м, глубина погружения — до 6 км. Аппарат оснащён электромагнитными датчиками, гидролокаторами и цифровыми камерами. Предполагается, что новый дрон войдёт в состав вооружения атомных подлодок проекта 949АМ и субмарины специального назначения проекта 09787 «Подмосковье».

В настоящее время ЦКБ «Рубин» работает над созданием беспилотной подводной лодки «Суррогат», оснащённой литийионной аккумуляторной батареей. Длина аппарата — 17 м, водоизмещение — 40 т, глубина погружения — 600 м. Дрон сможет развивать скорость до 24 узлов (44 км/ч). Аппарат предполагается использовать в основном для учений ВМФ.

Изображение беспилотной подводной лодки «Суррогат» © ЦКБ МТ «Рубин»

21 августа на международном форуме «Армия-2018» госкорпорация «Ростех» представила первый в мире подводный беспилотник, интегрированный с автоматом, разработки ЦНИИточмаш (Климовск). Уникальный АПН предназначен для защиты от диверсантов военно-морских объектов и кораблей, стоящих на рейде.

«Носитель прошёл ходовые испытания, ведутся работы по интеграции с вооружением, полноценные испытания начнутся ближе к зиме. Это оригинальная разработка, со стрелковым оружием, точно ещё не интегрированная никем. К тому же подводного стрелкового автоматического оружия почти ни у кого в мире нет», — рассказали в «Ростехе».

Осенью 2019 года ФПИ рассчитывает провести испытание подводного беспилотника «Витязь». Аппарат будет погружён на дно Марианской впадины (глубина — 11 км), откуда учёные планируют провести прямую трансляцию в интернете. Цель эксперимента — картографирование дна и сбор гидрологических данных.

«Мы стремимся к тому, чтобы картинка передавалась в режиме онлайн. Предполагается, что «Витязь» будет состоять из двух аппаратов: опускается базовая станция в виде капли, а вокруг неё работает аппарат. Через базовую станцию будет передаваться информация, которую получит второй аппарат, находящийся в радиусе 150 км», — заявил РИА Новости Виктор Литвиненко.

Масштабные исследования Арктики

В беседе с RT директор музея Арктики и Антарктики, кандидат физико-математических наук Виктор Боярский заявил, что появление «Сармы» станет важным этапом в развитии НПА. Возможности нынешних подводных аппаратов не позволяют эффективно выполнять функции по обеспечению безопасности Северного морского пути и исследованию Арктики.

Изображение подводного кабельного судна, способного вести прокладку и ремонт линий связи © ЦКБ МТ «Рубин»

«Судя по заявленным характеристикам и наличию анаэробной установки, это будет достаточно крупный аппарат, выполняющий стратегические задачи. У него впечатляющая автономность. Это крайне важный показатель, так как заправка корабля или подлодки топливом в арктических условиях — почти невозможная задача», — пояснил Боярский.

По словам полярника, наиболее оптимальным для северных широт является ядерный двигатель. Отказ специалистов ЦКБ «Лазурит» от его использования свидетельствует о серьёзном прогрессе в совершенствовании анаэробных установок, которые перерабатывают дизельное топливо в электроэнергию, считает Боярский. Сейчас воздухонезависимый двигатель используется на некоторых зарубежных субмаринах, позволяя им находиться под водой от 20 до 45 дней.

Также, как предполагает эксперт, российские учёные могли усовершенствовать способ поддержания связи между кораблём и НПА. По его словам, управление морскими дронами чаще всего осуществляется через кабель, что ограничивает их дальность плавания и манёвренность. Если же аппарат находится подо льдом, то передача сигнала возможна по гидроакустическому каналу.

Эксперт полагает, что детище ЦКБ «Лазурит» позволит проводить масштабные исследования арктического шельфа, а в перспективе может быть переоборудовано для роботы по прокладке и ремонту подо льдами кабелей связи.

«Конечно, учёным придётся решить много сложных задач. Работа в Арктике непростая, особенно в условиях движения льда. У подводных аппаратов порой даже нет возможности всплыть. Однако, если «Сарма» окажется действительно эффективным комплексом, освоение СМП и Заполярья выйдет на новый уровень», — подытожил Боярский.