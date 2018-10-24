Израиль нанёс авиаудары по сектору Газа 

Израильские военные нанесли авиаудары по посту ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих шаров.
Об этом сообщается на странице армейской пресс-службы Израиля.
«Летательный аппарат атаковал военную позицию ХАМАС в южной части сектора Газа. Атака была произведена в ответ на запуск из этого района воздушных шаров с горящими предметами в сторону Израиля», — указывается в заявлении.
כלי טיס של כוחותינו תקף עמדה של ארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. תקיפת העמדה בוצעה לאחר שזוהתה ממנה הפרחת בלוני תבערה לעבר שטח ישראל— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 24 октября 2018 г.
17 октября военные Израиля нанесли 20 ударов по позициям палестинских радикалов, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. В секторе Газа сообщили, что в результате один человек погиб, трое пострадали.