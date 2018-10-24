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Израиль нанёс авиаудары по сектору Газа
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Израиль нанёс авиаудары по сектору Газа 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Reuters
Израильские военные нанесли авиаудары по посту ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих шаров.
Об этом сообщается на странице армейской пресс-службы Израиля.
«Летательный аппарат атаковал военную позицию ХАМАС в южной части сектора Газа. Атака была произведена в ответ на запуск из этого района воздушных шаров с горящими предметами в сторону Израиля», — указывается в заявлении.
17 октября военные Израиля нанесли 20 ударов по позициям палестинских радикалов, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. В секторе Газа сообщили, что в результате один человек погиб, трое пострадали.
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