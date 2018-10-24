Шаманов назвал шантажом выход США из ДРСМД

Шаманов назвал шантажом попытки США выйти из ДРСМД

Заявления США о намерении выхода из ДРСМД это обыкновенный шантаж, который Россия не приемлет

США своими действиями открыто нарушают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, при этом все их претензии к России основаны на ничем не подтвержденных разведывательных данных, заявил председатель комитета ГД по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов

По словам Шаманова, США предъявляют России одну претензию, связанную с комплексом «Искандер-М», основанные на данных разведки, не предъявляя никаких фактов.

«Мы же им показываем четыре проблемы. Так, это прежде всего наземное развертывание наземных установок противоракетной обороны, которые в течение часа, после смены боевых частей могут наносить удары высокоточным оружием, в том числе ядерным по нашей территории с подлетным временем 20 минут. Кроме того, у них есть планы по размещению подобных установок в Японии», — сказал Шаманов.

Он также отметил, США отказываются учитывать ударные беспилотники, которые по своим характеристикам подходят под характеристики крылатых ракет и проводят испытания ракет, которые по своим характеристикам сопоставимы с технологиями баллистических ракет средней и меньшей дальности.

«Это самый обыкновенный шантаж, который Россия не приемлет», — сказал Шаманов.