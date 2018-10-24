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Шаманов назвал шантажом выход США из ДРСМД
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Инцидент с Су-24, заявление Болтона и другие события дня
Инцидент с Су-24, заявление Болтона и другие события дня

Шаманов назвал шантажом попытки США выйти из ДРСМД 

ТК «Звезда» + ещё 17 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Заявления США о намерении выхода из ДРСМД это обыкновенный шантаж, который Россия не приемлет
США своими действиями открыто нарушают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, при этом все их претензии к России основаны на ничем не подтвержденных разведывательных данных, заявил председатель комитета ГД по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов.
По словам Шаманова, США предъявляют России одну претензию, связанную с комплексом «Искандер-М», основанные на данных разведки, не предъявляя никаких фактов.
«Мы же им показываем четыре проблемы. Так, это прежде всего наземное развертывание наземных установок противоракетной обороны, которые в течение часа, после смены боевых частей могут наносить удары высокоточным оружием, в том числе ядерным по нашей территории с подлетным временем 20 минут. Кроме того, у них есть планы по размещению подобных установок в Японии», — сказал Шаманов.
Он также отметил, США отказываются учитывать ударные беспилотники, которые по своим характеристикам подходят под характеристики крылатых ракет и проводят испытания ракет, которые по своим характеристикам сопоставимы с технологиями баллистических ракет средней и меньшей дальности.
«Это самый обыкновенный шантаж, который Россия не приемлет», — сказал Шаманов.
Он также выразил надежду, что визит в Россию помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона может стать первым шагом к нахождению взаимоприемлемых компромиссов в этом вопросе.
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