Действия РФ в Азовском море встревожили НАТО

В НАТО встревожены действиями России в Азовском море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса встревожены «дестабилизирующим» поведением России в Азовском море. Как сообщает «Радио Свобода», Столтенберг заверил, что НАТО держит эту проблему в поле зрения.

Генсек НАТО заявил, что действия России в Азовском море — это часть модели поведения, которую Москва демонстрирует на протяжении долгого времени.

По мнению Столтенберга, в эту модель входит присоединение Крыма к России и «дестабилизирующая активность» в Донбассе.

«Украина должна иметь свободные морские каналы сообщения. Это важно и для судов стран НАТО, имеющих торговые отношения с Украиной. Это проблема, которой мы занимаемся », — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Россия должна уважать свои международные обязательства, в том числе свободу судоходства в Азовском море.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что корабли НАТО не смогут провести учения в Азовском море. По его словам, устроить учения альянса в Азовском море хочет Украина, но по закону сделать это не выйдет. Договор России и Украины требует согласия обеих стран на проход по Азовскому морю военных кораблей.

В начале июля в Верховной Раде заявили, что ФСБ за несколько дней задержала в Азовском море 11 торговых судов Украины. Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что Россия пытается заблокировать порты Бердянска и Мариуполя, чтобы «отбить желание» у судовладельцев заходить туда. По его словам, число заходов в порты сократилось на десять процентов, а убытки Украины составили сотни миллионов гривен.

В Киеве сообщали о планах признать Азовское море обычным территориальным морем, а не морем внутреннего пользования России и Украины.