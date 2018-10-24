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Действия РФ в Азовском море встревожили НАТО
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В НАТО встревожены действиями России в Азовском море 

Рамблер 3 часа назад
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса встревожены «дестабилизирующим» поведением России в Азовском море. Как сообщает «Радио Свобода», Столтенберг заверил, что НАТО держит эту проблему в поле зрения.
Генсек НАТО заявил, что действия России в Азовском море — это часть модели поведения, которую Москва демонстрирует на протяжении долгого времени.
По мнению Столтенберга, в эту модель входит присоединение Крыма к России и «дестабилизирующая активность» в Донбассе.
«Украина должна иметь свободные морские каналы сообщения. Это важно и для судов стран НАТО, имеющих торговые отношения с Украиной. Это проблема, которой мы занимаемся », — сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что Россия должна уважать свои международные обязательства, в том числе свободу судоходства в Азовском море.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что корабли НАТО не смогут провести учения в Азовском море. По его словам, устроить учения альянса в Азовском море хочет Украина, но по закону сделать это не выйдет. Договор России и Украины требует согласия обеих стран на проход по Азовскому морю военных кораблей.
В начале июля в Верховной Раде заявили, что ФСБ за несколько дней задержала в Азовском море 11 торговых судов Украины. Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что Россия пытается заблокировать порты Бердянска и Мариуполя, чтобы «отбить желание» у судовладельцев заходить туда. По его словам, число заходов в порты сократилось на десять процентов, а убытки Украины составили сотни миллионов гривен.
В Киеве сообщали о планах признать Азовское море обычным территориальным морем, а не морем внутреннего пользования России и Украины.
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