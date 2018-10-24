Росгвардия открыла в Сети вакансию стрелка

Росгвардия решила найти в интернете стрелка на БТР

Росгвардия ищет стрелка на БТР-80 для «обеспечения правопорядка» при проведении массовых мероприятий, участия в оперативно-профилактических рейдах и спецоперациях. Соответствующая вакансия опубликована на рекрутинговом портале SuperJob.

За работу стрелком обещают платить от 40 до 60 тысяч рублей. В объявлении указано, что опыт для данной вакансии не требуется. Гарантирована полная занятость.

Требования к соискателям следующие: возраст — до 35 лет, российское гражданство, среднее образование, хорошее здоровье, отсутствие судимости и административных правонарушений, служба в армии. Приветствуется наличие водительского удостоверения.

20 октября стало известно, что россиян могут заставить уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Росгвардия опубликовала соответствующее предложение на портале проектов нормативных правовых актов.