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Росгвардия открыла в Сети вакансию стрелка
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Росгвардия решила найти в интернете стрелка на БТР 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Росгвардия ищет стрелка на БТР-80 для «обеспечения правопорядка» при проведении массовых мероприятий, участия в оперативно-профилактических рейдах и спецоперациях. Соответствующая вакансия опубликована на рекрутинговом портале SuperJob.
За работу стрелком обещают платить от 40 до 60 тысяч рублей. В объявлении указано, что опыт для данной вакансии не требуется. Гарантирована полная занятость.
Требования к соискателям следующие: возраст — до 35 лет, российское гражданство, среднее образование, хорошее здоровье, отсутствие судимости и административных правонарушений, служба в армии. Приветствуется наличие водительского удостоверения.
20 октября стало известно, что россиян могут заставить уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Росгвардия опубликовала соответствующее предложение на портале проектов нормативных правовых актов.
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