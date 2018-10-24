Программа «Сближение»: для российской армии создадут умные боеприпасы

России планируют создать 40-мм гранатометные выстрелы с дистанционным подрывом, что значительно увеличит их эффективность.

«Планируем проведение НИР, получивших название «Сближение». Это проект по созданию 40-мм гранатометного выстрела повышенной эффективности, обеспечивающего предконтактный или управляемый дистанционный подрыв у цели за счет создания современных электронных взрывательных устройств», — рассказал Лепин.

По словам военного эксперта Дмитрия Дрозденко, дистанционный подрыв в том числе позволяет увеличить площадь поражения осколками.

«На Западе пошли по пути создания новых боеприпасов и нового оружия, а в России нашли более экономичный способ, который позволяет модернизировать существующие боеприпасы», — сказал Дрозденко.

Автоматический гранатометный комплекс «Балкан» калибра 40 мм разработан совместно концернами «Техмаш» и «Калашников». Дальность стрельбы достигает 2,5 километров, что на 45% больше, чем у имеющегося на вооружении АГС-17. Эффективность стрельбы уже существующими боеприпасами в полтора раза выше, чем у имеющегося на вооружении АГС-17.