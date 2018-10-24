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Для российской армии создадут умные боеприпасы
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Программа «Сближение»: для российской армии создадут умные боеприпасы 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: Минобороны РФ
В России планируют создать 40-мм гранатометные выстрелы с дистанционным подрывом, что значительно увеличит их эффективность.
В научно-производственном концерне «Техмаш» планируют проведение научно-исследовательских работ по созданию 40-мм гранатометных выстрелов, получивших предварительное название «Сближение». Об этом в интервью «Звезде» рассказал генеральный директор АО НПК «Техмаш» Владимир Лепин.
«Планируем проведение НИР, получивших название «Сближение». Это проект по созданию 40-мм гранатометного выстрела повышенной эффективности, обеспечивающего предконтактный или управляемый дистанционный подрыв у цели за счет создания современных электронных взрывательных устройств», — рассказал Лепин.
По словам военного эксперта Дмитрия Дрозденко, дистанционный подрыв в том числе позволяет увеличить площадь поражения осколками.
«На Западе пошли по пути создания новых боеприпасов и нового оружия, а в России нашли более экономичный способ, который позволяет модернизировать существующие боеприпасы», — сказал Дрозденко.
Ранее гендиректор НПО «Прибор» Юрий Набоков сообщал о создании подобных боеприпасов для гранатомета «Балкан», не уточняя названия научно-исследовательских работ.
Автоматический гранатометный комплекс «Балкан» калибра 40 мм разработан совместно концернами «Техмаш» и «Калашников». Дальность стрельбы достигает 2,5 километров, что на 45% больше, чем у имеющегося на вооружении АГС-17. Эффективность стрельбы уже существующими боеприпасами в полтора раза выше, чем у имеющегося на вооружении АГС-17.
Полную версию интервью читайте на сайте телеканала «Звезда» в пятницу.
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