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Пилот ВМС США исполнил маневр «пениса»
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Пилот авиации ВМС США исполнил маневр «пениса» 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: Reuters
Военно-морские силы США начали расследование в связи с маневром «пениса», выполненным экипажем самолета T-34 в небе над Калифорнией.
Одномоторный учебно-тренировочный самолет T-34 Mentor, принадлежащий морской истребительной тренировочной эскадрилье Miramar 101, исполнил свой незамысловатый маневр 23 октября в небе над Калифорнией перед возвращением на базу в аэропорте Палм-Спрингс.
«Это был рассчитанный маневр, призванный принести радость во все более разделенный мир, остро нуждающийся в объединяющем смехе и общении. Как Клод Моне наносил мягкие хирургически дотошные мазки кистью на свои культовые картины, так и пилот T-34 ловко, подобно ножу, разрезающему горячее масло, вел самолет по небу», — иронизирует автор статьи в Marine Corps.
Майор ВМС США Йозеф Паттерсон подтвердил, что исполнивший маневр «пениса» самолет действительно принадлежит эскадрилье Miramar 101, однако военный не смог сказать был ли пилот инструктором или тренировался. В то же время Паттерсон отметил, что расследование по данному вопросу уже началось, добавив, что рисунок затмевает многие добрые дела, совершенные морскими пехотинцами.
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