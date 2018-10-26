Украина возмутилась призывом крымчан в армию РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с призывом жителей Крыма на службу в Вооружённые силы Российской Федерации . Дипломаты назвали этот процесс нарушением международного гуманитарного права.

России, как «государству-оккупанту», запрещено заставлять лиц, проживающих на «оккупированных территориях», служить в своей армии, а также оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в ряды ВС, заявили в ведомстве.

«Зафиксированы многочисленные факты преследований оккупационными российскими властями жителей Крыма за нежелание служить в российской армии», — говорится в заявлении МИД Украины.

Дипломаты потребовали немедленно отменить призыв на военную службу и преследование граждан Украины за нежелание служить. Соответствующая нота протеста была отправлена России 25 октября, сообщает сайт ведомства.