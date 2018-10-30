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Украина смирилась со службой крымчан в армии России
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На Украине пообещали не преследовать крымчан за службу в российской армии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 46 минут назад
В прокуратуре «Автономной Республики Крым», входящей в состав Генпрокуратуры Украины, пообещали не привлекать к уголовной ответственности жителей Крыма за службу в российской армии.
«Тот факт, что гражданин Украины находится на службе в Вооруженных силах России, безусловно, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности по уголовному законодательству Украины», — заявила украинский прокурор Елизавета Дзигора, слова которой приводит УНИАН.
Напомним, в ноябре прошлого года Киев потребовал от Москвы не призывать крымчан в армию.
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