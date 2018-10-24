Ещё
Шойгу пригрозил ответом на размещение дивизии в Польше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу пригрозил ответом на возможное размещение в Польше дивизии США 

РИА Новости + ещё 8 24 октября 2018
Фото: © AP Photo / Alik Keplicz
Планы польского правительства разместить на своей территории на постоянной основе дивизию вооруженных сил США не способствуют укреплению региональной безопасности и вынуждают Россию принимать ответные меры, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию вооруженных сил США контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности", — сказал Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.
"В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", — добавил он.
Шойгу подчеркнул, что Россия не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере безопасности.
Последние новости
В России начались "репрессии снизу" Депутат в Саратове решил проверить, можно ли жить на 3500 р. в месяц В Минобороны рассказали, куда "перетекают" боевики из Сирии и Ирака
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена назвала причину смерти Караченцова87
«Ты меня никогда не забудешь»57
Скончался Николай Караченцов134
Атака украинцев на Крымский мост провалилась349
Говорившая с Путиным журналистка потребовала $50 млн186
Видео
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
00:42
СМИ рассказали о последних словах Караченцова
Шоу-бизнес Происшествия
00:14
Запуск ракет с фрегата «Адмирал Горшков» попал на видео
Армия Оружие
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:16
В Приморье рухнул автомобильный мост
Происшествия Другое
02:28
В Москве выпал первый снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение