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Морская авиация поднята по тревоге в Крыму
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Морская авиация поднята по тревоге в Крыму 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
В ходе плановой проверки в воздух поняты 30 самолетов морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота.
В маневрах задействованы фронтовые бомбардировщики, разведчики, истребители, вертолеты и военно-транспортные самолеты, сообщил представитель ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.
«К мероприятиям с выполнением практических действий привлечены самолеты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, самолеты Ан-26, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-27, всего — более 30 единиц из состава Морской авиации и Противовоздушной обороны ЧФ»— уточнил он.
Летчики вышли из под удара условного противника, провели перебазирование на запасные аэродромы, а также воздушные бои. Также была отработана тактическая и оперативная маскировка.
Ранее экипажи истребителей Су-30СМ авиации ЮВО выполнили полеты в сложных условиях горно-лесистой местности Кубани.
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