Столтенберг оценил ситуацию вокруг Договора РСМД

НАТО считает, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности может быть эффективен только в том случае, если его соблюдают все стороны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг

«Все страны альянса считают весьма вероятным, что Россия нарушает договор. Мы все также уверены в соблюдении США положений соглашения… Для действия договора одной стороны недостаточно», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, он не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг ДРСМД разместят дополнительное ядерное оружие.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД.

Позднее он заявил, что к соглашению должен присоединиться Китай.