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В НАТО раскрыли подробности своих крупнейших учений
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В НАТО раскрыли подробности своих крупнейших учений у российских границ 

ТК «Звезда» + ещё 11 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
В маневрах примут участие порядка 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч транспортных средств.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскрыл подробности крупнейших за много лет учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). Он назвал количество задействованных военных и единиц техники.
По словам Столтенберга, в маневрах примут участие порядка 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч транспортных средств.
«Это крупнейшее учение НАТО со времен окончания «холодной войны». В нем примут участие все 29 стран альянса, а также наши партнеры Финляндия и Швеция», — передает РИА Новости слова генсека.
Напомним, ранее сообщалось, что база финских ВВС в 200 километрах от границы с Россией будет использоваться во время учений НАТО. По данным Министерства обороны Финляндии, финская база станет еще одной точкой при проведении маневров наряду с базами ВВС Норвегии и Швеции.
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