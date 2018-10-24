В НАТО раскрыли подробности своих крупнейших учений у российских границ

В маневрах примут участие порядка 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч транспортных средств.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскрыл подробности крупнейших за много лет учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). Он назвал количество задействованных военных и единиц техники.

По словам Столтенберга, в маневрах примут участие порядка 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч транспортных средств.

«Это крупнейшее учение НАТО со времен окончания «холодной войны». В нем примут участие все 29 стран альянса, а также наши партнеры Финляндия и Швеция», — передает РИА Новости слова генсека.

Напомним, ранее сообщалось, что база финских ВВС в 200 километрах от границы с Россией будет использоваться во время учений НАТО. По данным Министерства обороны Финляндии, финская база станет еще одной точкой при проведении маневров наряду с базами ВВС Норвегии и Швеции.