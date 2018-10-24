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НАТО развернула у границ РФ крупнейшие военные учения
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НАТО проводит у границ РФ крупнейшие за 16 лет военные учения 

Рамблер + ещё 22 24 октября 2018
Фото: globallookpress.com
На территории Норвегии стартовали самые масштабные учения НАТО за последние 16 лет, сообщает «Российская газета».
В ходе учений, получивших название «Единый трезубец», будут отработаны навыки как оборонительного, так и наступательного характера. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, учения являются «понятным сигналом» любому противнику и призваны продемонстрировать возможности альянса. Командующим маневрами назначен адмирал ВМС США Джеймс Фогго.
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Согласно официальным данным, в учениях примут участие более 50 тысяч военнослужащих из 29 стран-членов альянса, а также Финляндии, Швеции и Украины, около 10 тысяч единиц наземной техники, 250 самолетов и вертолетов и 60 кораблей. В маневрах также задействуется атомный авианосец ВМС США Harry S. Truman с экипажем около 5 тысяч человек.
Тренировки пройдут на территории Исландии, в водах Балтийского моря и северной части Атлантического океана.
В качестве наблюдателей приглашены представители России и Белоруссии, однако Москва уже заявила, что учения носят ярко выраженный антироссийский характер.
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