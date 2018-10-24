Более пяти тысяч участников: танкисты на Урале провели масштабные маневры

Экипажи танков Т-72-Б отработали вождение в светлое и темное время суток, а также уничтожение бронетехники и живой силы «противника».

Более 5 тысяч танкистов ЦВО участвуют в машстабныъх маневрах в Челябинской области . Об этом сообщает пресс-служба объединения.

В сообщении говорится, что экипажи провели стрельбы из вооружения танков Т-72Б и вождение бронетехники по пересеченной местности в дневное и ночное время суток с применением приборов ночного видения.

Отмечается, что наводчики из 125-миллиметровой пушечной пусковой установки 2А-46М5 с расстояния от 300 до двух тысяч метров поражают бронетехнику, которую имитируют полноразмерные мишени. Подвижные цели атакующей и отходящей группы пехоты поражают из танкового пулемета Калашникова (ПКТ).

Кроме того, военные выполняют нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, сборке и разборке пулеметов, а также нормативы по обнаружению целей, их классификации и решению огневых задач.