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Франция показала макет евроистребителя нового поколения
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Франция показала макет евроистребителя нового поколения 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: AFP/ ERIC PIERMONT
На международной выставке вооружений Euronaval 2018 в Париже французская компания Dassault представила модель истребителя нового поколения New Generation Fighter (NGF). Оснащенный искусственным интеллектом самолет должен сменить нынешние истребители Rafale и Eurofighter Typhoon к 2040 году.
NGF не имеет хвостового оперения и W-образного крыла, как современные стелс-самолеты. Тем не менее технологии малозаметности в него заложены. Истребитель будет интегрирован в боевые информационные системы и оснащен трехстоечным шасси для бетонных аэродромов, пишет Defence Blog.
— Франция и Германия долговорились о требованиях к новому самолету. Он будет адаптироваться под новые угрозы и пользоваться в бою искусственным интелектом. Демонстратор планируется построить к 2025 году, — рассказали в компании.
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