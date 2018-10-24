Франция показала макет евроистребителя нового поколения

На международной выставке вооружений Euronaval 2018 в Париже французская компания Dassault представила модель истребителя нового поколения New Generation Fighter (NGF). Оснащенный искусственным интеллектом самолет должен сменить нынешние истребители Rafale и Eurofighter Typhoon к 2040 году.

NGF не имеет хвостового оперения и W-образного крыла, как современные стелс-самолеты. Тем не менее технологии малозаметности в него заложены. Истребитель будет интегрирован в боевые информационные системы и оснащен трехстоечным шасси для бетонных аэродромов, пишет Defence Blog.