Раскрыты сроки появления у РФ оружия против спутников

Разведка США раскрыла сроки появления у России противоспутникового оружия

Россия и Китай в ближайшие несколько лет введут в строй противоспутниковое оружие. Об этом заявила первый заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон во время заседания Национального космического совета в Вашингтоне, передает ТАСС

По ее словам, Москва и Пекин занимаются созданием в космическом пространстве сил, способных противостоять находящихся там системам США. «Космос является приоритетным театром военных действий для них. Российское и китайское разрушительное противоспутниковое оружие, возможно, в следующие нескольких лет будет в боеготовности», — сказала она.

В июне Дональд Трамп поручил Пентагону приступить к формированию нового рода войск — военно-космических сил. По его словам, они станут шестым видом вооруженных сил США. Посольство России в ответ на это опубликовало твит с эмблемой космических войск России, созданных в 2001 году и входящих сейчас в состав Воздушно-космических сил (ВКС).

26 марта в Плесецке прошли шестые испытания ракеты противоспутникового перехвата системы противоракетной и противокосмической обороны А-235. Старт впервые произведен со штатной подвижной пусковой установки, разработанной для этого комплекса, тогда как ранее старты производились с испытательных пусковых установок.