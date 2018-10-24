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Раскрыты сроки появления у РФ оружия против спутников
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Разведка США раскрыла сроки появления у России противоспутникового оружия 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: U.S. Department of Defense
Россия и Китай в ближайшие несколько лет введут в строй противоспутниковое оружие. Об этом заявила первый заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон во время заседания Национального космического совета в Вашингтоне, передает ТАСС.
По ее словам, Москва и Пекин занимаются созданием в космическом пространстве сил, способных противостоять находящихся там системам США. «Космос является приоритетным театром военных действий для них. Российское и китайское разрушительное противоспутниковое оружие, возможно, в следующие нескольких лет будет в боеготовности», — сказала она.
В июне Дональд Трамп поручил Пентагону приступить к формированию нового рода войск — военно-космических сил. По его словам, они станут шестым видом вооруженных сил США. Посольство России в ответ на это опубликовало твит с эмблемой космических войск России, созданных в 2001 году и входящих сейчас в состав Воздушно-космических сил (ВКС).
26 марта в Плесецке прошли шестые испытания ракеты противоспутникового перехвата системы противоракетной и противокосмической обороны А-235. Старт впервые произведен со штатной подвижной пусковой установки, разработанной для этого комплекса, тогда как ранее старты производились с испытательных пусковых установок.
В 2016 году российский концерн «Алмаз-Антей» заявил о работах по созданию лазерного комплекса, предназначенного для подавления с самолета воздушных и космических разведывательных аппаратов. В феврале 2018 года стало известно, что Россия уже завершила работы по созданию противоспутникового комплекса, использовав наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60.
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