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Назван «гарантированный способ» уничтожения США
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Военный эксперт назвал «гарантированный способ» уничтожения США 

Rambler News Service + ещё 5 2 часа назад
Заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в статье для «Военно-промышленного курьера» рассказал о том, как Россия может «гарантированно уничтожить» США.
По его словам, превосходство РФ заключается в том, что у страны есть технологии создания ядерных боеприпасов гиперкалибра, то есть более 100 мегатонн тротилового эквивалента.
«Создание 40–50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например, Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развитии ситуации. Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту», — пишет эксперт.
Сивков подчеркнул, что это сделает масштабную ядерную войну иррациональной и сведет шансы ее возникновения к нулю, а также заставит страны Запада сесть за стол переговоров, отказаться от всяких санкций и иных форм давления на Москву.
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