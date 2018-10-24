Су-24 выпустил ракету мимо полигона

На Урале Су-24 выпустил ракету мимо мишени

Во время выполнения плановых полетов в Челябинской области бомбардировщик Су-24 произвел пуск ракеты, которая упала за пределами полигона.

«Одна из ракет упала за территорией мишенного поля, в пределах границ безопасности полигона. На земле жертв и разрушений нет. Для выяснения причин произошедшего на полигоне работает комиссия военного округа совместно с органами прокуратуры», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Во время учебных полетов и стрельб бомбардировщиком Су-24 (принадлежность к в/ч 86789 «Шагол») из-за нештатной работы агрегатов фрагмент учебной ракеты пролетел через полигон не по заданной траектории и упал в поле», — приводит «Интерфакс» оперативную сводку управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности города Челябинска.

Инцидент произошел во вторник днем. Учебная ракета упала примерно в двух километрах от села Копытово, на месте падения образовалась трехметровая воронка. Жертв и разрушений нет.

Примерно в полдень над головой пролетел очередной самолет в сторону Сафакулево, потом слышу — как будто взрыв. Потом долбануло нормально так, коровы все врассыпную, я не знаю — то ли война началась, то ли что. Вижу — поодаль от меня от взрыва здоровенный гриб поднялся и следом пожар там начался. А сразу после самолет этот назад полетел, в мою сторону, — рассказал изданию Znak.com местный пастух.

Министр общественной безопасности области Евгений Савченко уточнил, что упала «болванка» — учебная ракета Х-25 без взрывателя. Остатки ракеты изъяли сотрудники ФСБ для выяснения причины происшествия.

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18 октября во время учебно-тренировочного полета самолет Л-39 Минобороны РФ упал в Азовское море в районе Должанской косы. Оба летчика, выпускники Краснодарского авиационного училища 2018 года, погибли.