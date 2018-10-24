Для Арктики построят беспилотную подлодку

Для Арктики построят сверхдальнюю беспилотную подлодку

В центральном конструкторском бюро "Лазурит" в Нижнем Новгороде началось строительство беспилотника сверхдальнего плавания для Северного морского пути. Как ожидается, аппарат сможет преодолевать в автономном режиме около 10 тысяч километров под толщей льда.

Как сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов, в ЦКБ уже создана специальная лаборатория, там приступили к изготовлению первого демонстрационного образца.

— К 2020 году планируется создание трех демонстраторов, после чего пройдут морские испытания на Черном море по маршруту Севастополь — Сочи и обратно. На 2022-2023 годы планируется прохождение Северного морского пути, — уточнил Денисов.

Отметим, что в России уже созданы подводные беспилотники, способные преодолевать аналогичные и даже большие расстояния. В частности, это аппарат "Посейдон", представляющий собой роботизированную атомную подводную лодку. Отличие нового комплекса, получившего название "Сарма", состоит в том, что он будет оснащаться не ядерным двигателем, а анаэробной силовой установкой. Преимущества такого подхода в большей экономичности и экологичности.

Пока основной задачей "Сармы" декларируется сейсморазведка и обеспечение безопасности плавания по Северному морскому пути. При плавании аппарат будет опираться на собственную навигацию без связи с космическими спутниками.