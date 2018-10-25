«Питбули» США сядут «на хвост» российским подлодкам

Дроны США садятся «на хвост» российским подлодкам

Военно-морские силы США и других стран НАТО создают беспилотные аппараты для борьбы с российскими бесшумными подводными лодками в Атлантике. В ближайшем будущем в регионе субмаринам будет труднее сохранять невидимость — рои «военно-морских питбулей» должны отслеживать корабли российского подплава, не оставляя им шансов уйти незамеченными.

Пентагоне озвучили требования к перспективному надводному беспилотному аппарату среднего класса (Medium Unmanned Surface Vehicle, MUSV). Предприятия, претендующие на контракт, должны предоставить свои предложения не позднее 19 ноября, сообщает пресса со ссылкой на данные портала госзакупок Минобороны США. Перспективный беспилотный аппарат должен достигать до 50 метров в длину и предусматривать жилой отсек для четырёх боевых пловцов или морских пехотинцев. Палуба дрона будет достаточно широкой, чтобы на ней помещались два стандартных морских контейнера. Расчётная максимальная скорость аппарата должна составлять до 27 узлов (около 50 км\ч), крейсерская — не менее 16 узлов (около 30 км\ч). Беспилотник будет использовать стандартное дизельное топливо, что даёт ему возможность дозаправляться на военно-морских базах стран Североатлатнического альянса.

Одно из основных требований, выдвигаемых американскими военными к проекту — максимальная автономность. Дистанционно управлять аппаратом на протяжении всего маршрута сможет лишь один человек. Дополнительное вооружение на морском дроне не предусмотрено, но при этом, по требованию Пентагона, беспилотник должен быть защищён от захвата абордажной группой вероятного противника. Каким образом конструкторы обеспечат подобную защиту, не раскрывается.

Ранее оборонные ведомства 13 стран-членов НАТО подписали соглашения о совместной разработке и использовании морских беспилотных аппаратов. В первую очередь, передаёт издание DefenceNews, морские дроны будут использовать для обнаружения российских подводных лодок в Северной Атлантике. Россия разместила в регионе «еще менее заметные» дизель-электрические подлодки, которые ВМС стран НАТО становится труднее отслеживать.

MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

В 2015 году Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам Министерства обороны США (DARPA) в рамках программы по созданию противолодочных необитаемых кораблей ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel) создало морской беспилотник Sea Hunter («Морской охотник»). В дальнейшем, отмечали эксперты, рои морских дронов будут сопровождать авианосцы, охраняя «плавучие аэродромы» от субмарин предполагаемого противника. Сейчас этот аппарат проходит испытания. «Морской охотник», выполненный по схеме «тримаран», может находиться в режиме автономного плавания от 60 до 90 суток без дозаправки и ремонта. Беспилотный корабль оснащён оснащен новейшими датчиками, радарами и гидролокаторами, позволяющими заблаговременно обнаруживать и классифицировать подводные и надводные объекты. «Морской охотник» способен взаимодействовать как с береговыми центрами ПВО и ПЛО, так и противолодочными самолётами P-8 Poseidon и беспилотными летательными аппаратами MQ-4C Triton. Как отмечали эксперты, надводный дрон будет «военно-морским питбулем», от которого подводной лодке противника будет крайне тяжело отделаться, если он сядет ей на «хвост».

Тренд на увеличение доли роботизированных систем в ВМС разных стран мира, также как и в других видах войск будет продолжаться, отмечает News.ru эксперт в области беспилотных технологий Денис Федутинов : «Главное преимущество безэкипажных систем в ВМС — отсутствие риска для личного состава. Это создаёт дополнительный потенциал для развития данного направления». В дальнейшем, продолжает эксперт, безэкипажные подводные и надводные аппараты будут решать разведывательные и транспортные задачи. «И, разумеется, можно ожидать появления морских дронов способных нести на борту вооружение».