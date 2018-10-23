Американский бомбардировщик получил повреждения в полете

Американский стелс-бомбардировщик B-2 получил повреждения в полете

Во вторник утром в аэропорту Колорадо-Спрингс приземлился бомбардировщик ВВС США B-2, который оказался поврежден в результате чрезвычайной ситуации в полете, сообщили американские военные.

Самолет стоимостью 1,2 млрд долларов летел на базу ВВС Уайтмен в штате Миссури. На борту находились два пилота. Оба не пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Причина и подробности произошедшего не раскрываются, сообщает CNN

Напомним, в конце сентября произошло крушение одного из F-35 в Южной Каролине. Причиной крушения был назван дефект топливной трубы в двигателе.

Полеты F-35 были прекращены до устранения проблем с самолетами.