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Американский бомбардировщик получил повреждения в полете
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Американский стелс-бомбардировщик B-2 получил повреждения в полете 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 8 часов назад
Фото: public domain
Во вторник утром в аэропорту Колорадо-Спрингс приземлился бомбардировщик ВВС США B-2, который оказался поврежден в результате чрезвычайной ситуации в полете, сообщили американские военные.
Самолет стоимостью 1,2 млрд долларов летел на базу ВВС Уайтмен в штате Миссури. На борту находились два пилота. Оба не пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Причина и подробности произошедшего не раскрываются, сообщает CNN.
Напомним, в конце сентября произошло крушение одного из F-35 в Южной Каролине. Причиной крушения был назван дефект топливной трубы в двигателе.
Полеты F-35 были прекращены до устранения проблем с самолетами.
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