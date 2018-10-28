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Россия ответила на план Украины по Азовскому морю
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В Госдуме ответили на план Украины по «возвращению» Азовского моря 

Lenta.ru + ещё 143 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о том, как украинской стороне «вернуть свою часть» Азовского моря — всего лишь фантазии. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, передает RT.
«Всё это фантазии, очередной шаг, направленный на то, чтобы создать даже в рамках информационного пространства некое напряжение. Кроме того, попытка понравиться западным спонсорам своей недружественной внешнеполитической стратегией по отношению к нашему государству», — сказал Швыткин.
По его словам, если предложение Лупакова расторгнуть договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море будет реализовано, то в первую очередь это негативно отразится на украинской стороне.
Ранее 27 октября Евгений Лупаков заявил, что Киев должен принять радикальные действия, не дожидаясь помощи Европейского союза, чтобы «вернуть» себе контроль над Азовским морем. Он предложил план, состоящий из четырех шагов: расторгнуть договор с Россией, установить линии украинской морской границы, заявить о проведении учений и пригласить корабли НАТО.
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года, перед открытием Крымского моста через Керченский пролив. Киев счел строительство незаконным (Украина считает Крым частью своей территории — прим. «Ленты.ру») и выразил опасения, что Россия перекроет доступ к этому морю.
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