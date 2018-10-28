Россия ответила на план Украины по Азовскому морю

В Госдуме ответили на план Украины по «возвращению» Азовского моря

Заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о том, как украинской стороне «вернуть свою часть» Азовского моря — всего лишь фантазии. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин , передает RT.

«Всё это фантазии, очередной шаг, направленный на то, чтобы создать даже в рамках информационного пространства некое напряжение. Кроме того, попытка понравиться западным спонсорам своей недружественной внешнеполитической стратегией по отношению к нашему государству», — сказал Швыткин.

По его словам, если предложение Лупакова расторгнуть договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море будет реализовано, то в первую очередь это негативно отразится на украинской стороне.

Ранее 27 октября Евгений Лупаков заявил, что Киев должен принять радикальные действия, не дожидаясь помощи Европейского союза , чтобы «вернуть» себе контроль над Азовским морем. Он предложил план, состоящий из четырех шагов: расторгнуть договор с Россией, установить линии украинской морской границы, заявить о проведении учений и пригласить корабли НАТО