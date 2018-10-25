Ещё
«Морской бой» НАТО vs РФ: между жалобой и похвальбой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Морской бой» НАТО против РФ: между жалобой и похвальбой 

РИА Новости + ещё 31 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Страны НАТО в едином порыве начинают разработку подводных беспилотников. И объясняют это, конечно же, "российской угрозой". На этот раз подводной.
США и их союзники по НАТО займутся разработкой беспилотных морских систем. Соглашение о совместном развитии технологий, направленных на борьбу с морскими минами и подводными лодкам подписали 13 государств-членов альянса. В документе отмечается нарастающая роль беспилотных подводных систем, которые, по мнению членов альянса, должны помочь НАТО контролировать моря.
Тема контроля над морями в последнее время стала особенно острой. Даже глава европейской дипломатии Федерика Могерини неожиданно назвала Черное море европейским. При этом госпожа верховный представитель по иностранным делам отмечает, что ЕС не хочет быть очевидцем очередного военного усиления в ближайшем регионе.
Ей вторит сотрудник экспертного Атлантического совета Хорхе Бенитес:
"Члены НАТО встревожены растущей угрозой со стороны российских подводных лодок и вкладывают все больше ресурсов в это противостояние".
Что ни слово, то мем — растущая угроза, противостояние, страшные русские. С одной стороны, альянс понять можно. Их страх (если он есть) обусловлен успехами России в военно-морском деле. The National Interest называет российскую подлодку "Казань" самым грозным противником американского флота. "Казань" будет передана ВМФ в 2019 году. Западные издания пишут также про подводные дроны "Посейдон" и "Цефалопод", которые они уже успели окрестить "убийцей авианосцев" и "убийцей субмарин".
Другими словами, конечно, натовцам при желании есть чего бояться. Но только ли страх лежит в основе их мотивации? Полагаю, что нет. Жизнедеятельность альянса обеспечивают деньги и русофобия. Эти два ресурса помогают не просто выживать, но развиваться. А развитие НАТО — это прямая угроза России. Модернизация российского вооружения — прямой ответ на сокращающуюся дистанцию между блоком и российскими границами. Это также ответ на цепочку "цветных революций", в результате которых к власти приходят сеющие русофобию. Это ответ на американские эсминцы в Черном море. Это ответ на учения Sea Breeze, которые НАТО проводит совместно с Украиной.
Складывается ощущение, что для Запада наращивание мощи Североатлантического альянса — это нечто само собой разумеющееся, а развитие России — это что-то противоестественное. Такие ошибочные суждения приводят к тому, что потом на весь мир приходится отчитываться, что 13 стран в едином порыве начинают разработку подводных вооружений. Только звучит это несерьезно. Непонятно: то ли хвастаются, то ли жалуются.
Последние новости
В России начались "репрессии снизу" Депутат в Саратове решил проверить, можно ли жить на 3500 р. в месяц В Минобороны рассказали, куда "перетекают" боевики из Сирии и Ирака
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет60
Кубанский «апокалипсис»36
Делавшего кукол из трупов россиянина оставили в психбольнице
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:39
На Украину пожаловались в ООН
В мире Украина
00:58
Депутат начал эксперимент по выживанию на 3,5 тысячи
Общество
00:09
Голый мужчина прополз по вестибюлю московского метро
Происшествия
02:36
Москвичам пообещали два месяца тьмы
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение