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Шойгу: План Польши вынуждает принимать ответные меры
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Шойгу: Польша сама вынуждает российских военных принимать ответные меры 

Вести.Ru + ещё 23 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Появление в Польше дивизии вооруженных сил США только дестабилизирует ситуацию в регионе и негативно повлияет на безопасность, уверен Сергей Шойгу. Тем самым Варшава просто вынуждает Москву принимать ответные меры и готовиться к отражению угроз с любого направления, заявил военачальник на совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.
При этом Шойгу уточнил, что РФ всегда выступает за сотрудничество с Западом в области обеспечения безопасности.
Напомним, Польша сама предложила Штатам разместить у себя танковую дивизию. Более того, европейское государство готово выделить до 2 миллиардов долларов на расходы по переправке и размещению американских военных. Варшава даже обещает построить всю необходимую инфраструктуру: казармы и полигоны для солдат и дома, больницы и школы для офицеров и их семей, пишет агентство ТАСС.
Разместить дивизию планируют в районе городов Быдгощ и Торунь.
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