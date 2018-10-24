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«Калашников» создал модуль подавления систем навигации
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«Калашников» создал модуль подавления систем навигации 

РИА Новости + ещё 1 32 минуты назад
Фото: АО Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников" разработал радиоэлектронный модуль, предназначенный для подавления сигнала спутниковых навигационных систем на расстоянии до 5 км, который устанавливается на беспилотник, сообщается на сайте "Kalashnikov media".
Во вторник, 23 октября, на ВДНХ в Москве открылась XXII Международная выставка средств обеспечения безопасности государств "Интерполитех-2018".
"ZALA AERO (входит в концерн "Калашников") представила новую систему подавления сигнала спутниковых навигационных систем (GPS/ГЛОНАСС) на международной выставке "INTERPOLITEX-2018". Компактный модуль встраивается под крыло беспилотного воздушного судна и подавляет сигнал спутниковых навигационных систем (СНС) в радиусе до 5 км, а также блокирует работу всех устройств, использующих СНС для навигации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное устройство разработано для применения силовыми структурами и специальными подразделениями в целях нейтрализации оборудования противника, которое потенциально способно нанести ущерб.
"Система подавления прошла успешные испытания и доказала свою эффективность. Она пополнит линейку устройств радиоэлектронной борьбы ZALA, в которой уже представлены ружье-антидрон REX-1 и портативное устройство ZONT", — отметили в концерне.
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