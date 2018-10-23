Обстрел Ан-24 в Хабаровском крае опровергли

Прокуратура опровергла версию с обстрелом Ан-24, в котором нашли отверстие

Прокуратура опровергает версию с обстрелом самолета Ан-24, в котором по прилету в Хабаровск обнаружили отверстие, найденный под обшивкой предмет отправят на экспертизу, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Ранее РЕН-ТВ сообщил, что в носовой части самолета, летевшего из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск 17 октября, обнаружили сквозное отверстие, а после нашли пулю. Транспортная полиция проводит проверку.

"Мы опровергаем информацию об обстреле самолета. Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов в авиакомпании. Полиция проводит процессуальную проверку, в рамках которой назначена трасологическая экспертиза найденного под обшивкой предмета, чтобы было заключение, что это за предмет", — рассказал представитель прокуратуры.

Собеседник агентства уточнил, что самолет Ан-24 принадлежит авиакомпании "Хабаровские авиалинии". В Хабаровск он прилетел без пассажиров на техобслуживание.