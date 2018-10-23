США возобновили ядерную гонку вооружений

В ходе беседы с журналистами американский лидер повторил свое утверждение, будто Россия якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и США намерены в связи с этим выйти из соглашения. Он добавил, что к данному договору должен присоединиться Китай.

21 октября Трамп заявил, что страна выходит из договора ДРСМД. Он пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», однако речи о ядерном оружии тогда не шло. В Москве предупредили об ответных мерах, в том числе военно-технического характера.