В Японии обвинили РФ в помощи КНДР по созданию ракеты

В Японии обвинили Россию в помощи КНДР по созданию ракеты

КНДР провела успешные испытания МБР «Хвасон-15» осенью 2017 года, при этом ракета появилась неожиданно; в разработке этого вооружения Северной Корее могла помочь Россия , заявили японские СМИ.

После шести ядерных испытаний в сентябре 2017 года администрация Белого дома разрешила Южной Корее и Японии обладать ядерным оружием. В ответ КНДР заявила о проведении успешных испытаний МБР «Хвасон-15» с радиусом действия во всю территорию США , приводит «ИноСМИ» текст статьи японского издания Jbpress.

В статье говорится, что двигатель ракеты — серьезно модернизированная силовая установка ракеты «Хвасон-14», которая запускалась 4 и 28 июля 2017 года.

«Хвасон-15» появилась неожиданно, и ее запуск с первого раза завершился успехом. Сложно представить, что КНДР за короткие сроки смогла собственными силами разработать новый ракетный двигатель. Велика вероятность того, что ей помогло иностранное государство. Я полагаю, что с разработкой нового двигателя КНДР помогла Россия», — пишет автор статьи.

Он предполагает, что КНДР обратилась к России за помощью, понимая, что сама не в силах разработать такое вооружение.

«Россия без колебаний нарушает международные правила, если она видит собственную выгоду. Метод, подобный поставкам вооружений в КНДР, Россия использует и в отношении Ирана, который устанавливает российские двигатели в космические ракеты, а также Китая, который до сих пор не может производить крупные ракетные двигатели», — заявил автор статьи.

Северная Корея в ноябре 2017 года запустила МБР «Хвасон-15», которая упала в пределах экономической зоны Японии в Японском море. При этом в Пхеньяне заявили, что новая ракета способна достичь любой точки США.

Позже Центральное телевидение КНДР опубликовало видеозапись произведенного запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Позже на параде в КНДР была показана эта МБР.