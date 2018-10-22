Новейший комплекс «Гранат-4» впервые применят на учениях ЗВО

Беспилотники «Гранат-4» созданы для воздушной разведки и мониторинга местности на расстоянии до 100 километров от пункта управления.

Подразделения беспилотной авиации впервые применят комплекс «Гранат-4» для разведки на предстоящих учениях в Тамбовской области , сообщил Начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов

В сообщении ЗВО говорится, что на учениях с помощью беспилотников будет вестись поиск инженерных укреплений и боевой техники условного противника.

Всего в маневрах будет задействовано более 150 военнослужащих и 15 летательных аппаратов, в том числе комплексы «Элерон» , «Груша», «Орлан-10».

БПЛА «Орлан» имеет размах крыльев 3,2 метра, дальность полета до 100 км, способен действовать на высотах от 300 до 2000 метров.