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Комплекс «Гранат-4» впервые применят на учениях
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Новейший комплекс «Гранат-4» впервые применят на учениях ЗВО 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: Vitaly Kuzmin
Беспилотники «Гранат-4» созданы для воздушной разведки и мониторинга местности на расстоянии до 100 километров от пункта управления.
Подразделения беспилотной авиации впервые применят комплекс «Гранат-4» для разведки на предстоящих учениях в Тамбовской области, сообщил Начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
В сообщении ЗВО говорится, что на учениях с помощью беспилотников будет вестись поиск инженерных укреплений и боевой техники условного противника.
Всего в маневрах будет задействовано более 150 военнослужащих и 15 летательных аппаратов, в том числе комплексы «Элерон», «Груша», «Орлан-10».
БПЛА «Орлан» имеет размах крыльев 3,2 метра, дальность полета до 100 км, способен действовать на высотах от 300 до 2000 метров.
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