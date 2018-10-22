Зенитный комплекс С-400 получил новые ракеты

Министерство обороны России приняло на вооружение новую дальнобойную ракету 40Н6 для зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф»: её закупки уже начались.

Зенитный ракетный комплекс С-400 поступил на вооружение российских войск ПВО в 2007 году, на сегодняшний день поставлены 23 полковых комплекта зенитной системы, в состав которых входят 368 пусковых установок. Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 600 километров и вести одновременный обстрел 36 из них с наведением 72 ракет, скорость которых достигает 4800 метров в секунду.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском оборонно-промышленном комплексе, дальнобойная зенитная управляемая ракета 40Н6 системы С-400 «Триумф» уже принята на вооружение. В рамках госпрограммы вооружения до 2027 года планируется закупить более тысячи 40Н6 для оснащения ими формируемых и перевооружения существующих полков С-400 Воздушно-космических сил.

В рамках этой программы в ВКС должно быть сформировано 56 дивизионов С-400. Зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6 предназначена для уничтожения самолётов ДРЛО и РЭБ, воздушных командных пунктов, стратегических бомбардировщиков, гиперзвуковых крылатых и баллистических ракет.

Радиус действия ракеты составляет 380 километров для аэродинамических целей и до 15 км для баллистических, высота — от 10 метров до 35 км. Средняя скорость полета достигает 1190 метров в секунду, а благодаря новой головке самонаведения она может уничтожать самолёты за пределами видимости наземных локаторов. Стоявшие ранее на вооружении зенитные ракеты 9М96 и 48Н6 обеспечивали С-400 поражение целей на дальности до 250 км.