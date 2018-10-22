Интернет рассмешили «мощнейшие» украинские системы

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Пользователей Сети рассмешили «мощнейшие» украинские системы «Ураган» 

РИА Новости + ещё 6 10 часов назад
Фото: © РИА Новости / Георгий Зимарев
Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы Украины получили новую партию отремонтированных мощнейших систем РСЗО "Ураган". Об этом он написал в Facebook.
"Ураган" — одна из наиболее дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, которые стоят на вооружении наших военных", — отметил президент.
Он добавил, что этот комплекс за 20 секунд может сделать полный залп из 16 снарядов, которые гарантированно поразят цели на дальности до 35 километров.
Заявление Порошенко стало поводов шуток и ироничных комментариев пользователей Сети.
"Чем они стрелять будут? Склады с боеприпасами уничтожены", — пишет в комментариях Виталий Гаврилюк.
"А где ремонтировали? На вашем заводе? Тогда краска слезет после первого дождя", — иронизирует Мария Чеботарь.
"Если их отремонтировали, как "Молот" (миномёт калибра 120 мм украинского производства), то лучше и не надо", — добавляет Николай Стаканов.
"Похожа на КАТЮШУ… 1942 года… ", — удивляется Вадим Химич.
"А какие новые? Ураган ещё с СССР? ", — добавляет Анатолий Збудчак.
"Своего нет, зато чужим хвастаться Петя может", — пишет Анатолий Сухоребный.
РСЗО 9К57 "Ураган" — советская реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Система принята на вооружение в 1975 году. Боевая и транспортная машина базируются на доработанных шасси грузового автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. Масса боевой машины — 20 тонн, реактивного снаряда — 280 килограммов.
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