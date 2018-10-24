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Российские корабли вынудили британские ВМС выйти в море
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Британские ВМС вышли в море из-за похода кораблей ВМФ России 

Российская Газета + ещё 3 3 часа назад
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Поход четырех кораблей Балтийского флота ВМФ России в Северную Атлантику вызвал обеспокоенность у командования ВМС Великобритании. В результате британский флот вынужден был начать собственную операцию в международных водах пролива Ла-Манш.
"Пресс-секретарь Королевского флота подтвердил данные об активности флота в Ла-Манше, но сказал, что не может комментировать текущие операции", — сообщает газета Daily Star.
Издание также уточняет, что корабли Великобритании регулярно сопровождают российские суда вблизи британских вод.
Напомним, что 22 октября из Балтийска в дальний поход отправились ракетные корветы "Сообразительный" и "Стойкий", средний морской танкер "Кола" и морской буксир "Конецкий".
"Основная задача похода — обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики", — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.
Предполагается, что во время похода экипажи кораблей выполнят различные учебно-боевые задачи, в том числе обнаружение и уничтожение субмарин с помощью палубных вертолетов Ка-27ПС.
Отметим, что поход российских кораблей проходит на фоне масштабных учений НАТО Trident Juncture. Возглавляет группировку альянса американский авианосец "Гарри Трумэн", который впервые с 1991 года вошел в воды Арктики.

Справка "РГ"

Водоизмещение ракетных корветов проекта 20380 — 2200 тонн, длина — 100 метров, ширина — 13 метров, дальность плавания — 4000 морских миль, экипаж — 100 человек. При строительстве кораблей этого типа применяется технология "стелс". Главным оружием корветов проекта 20380 является противокорабельный ракетный комплекс "Уран", артиллерия представлена 100-мм установкой А-190 и двумя шестиствольными 30-мм артиллерийскими установками АК-630М. С воздуха его защищает ЗРК "Редут", а от подводных лодок комплекс "Пакет-НК".
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