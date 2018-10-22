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В ЮВО прошли масштабные ночные стрельбы
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«Танковая карусель» в темноте: в ЮВО прошли масштабные ночные стрельбы 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На ночных контрольных стрельбах в Чеченской республике был отработан метод «танковой карусели».
В учениях на полигоне «Гвардеец» были задействованы танки Т-72Б3. Огонь велся по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
Метод «танковой карусели» подразумевает беспрерывное ведение огня с места при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту.
Пока первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимает позицию для стрельбы с места.
При этом секторы стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка заранее неизвестны.
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